POL-GT: Gartenhaus brennt aus - angrenzendes Einfamilienhaus in Mitleidenschaft gezogen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am 6. September 2021 bezahlte ein bislang unbekannter Mann seinen Einkauf an einer Tankstelle an der Verler Straße mit einem gefälschten 100 Euro Schein. Der schlanke Mann trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Trainingsjacke mit einem großen Aufdruck "Puma" auf der Vorderseite und auf dem Rücken. Wer kann Hinweise zu der Person ...

