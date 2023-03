Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Einbruch: Täter entwenden mehrere Wertgegenstände aus Einfamilienhaus

Rheurdt (ots)

Am Mittwoch (01. März 2023), kam es zwischen 11:05 Uhr und 12:12 Uhr an der Fasanenstraße in Rheurdt, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich durch aufhebeln der Terrassentüre Zugang zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten dort mehrere Räume. Die Täter entwendeten einen Aktenkoffer, Bargeld, Schmuck und mehrere Handtaschen.

Laut Zeugen entfernten sich drei männliche Personen, welche dunkel gekleidet waren und einen Koffer bei sich führten, über die Drosselstraße. Die Zeugen konnten die drei Personen wie folgt beschreiben:

- ca. 20 bis 25 Jahre - südländische Erscheinung - schwarze Haare - Bartträger - eine Person trug eine weiße Kappe - zwei Personen trugen einen Kapuzenpullover - alle Personen waren dunkel gekleidet

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach weiteren Zeugen und bittet darum sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell