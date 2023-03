Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Scheibe eines VW eingeschlagen und Geldbörse gestohlen

Rheurd-Schaephuysen (ots)

Am Donnerstag (2. März 2023) zwischen 16:30 und 18:00 Uhr haben unbekannte Täter auf einem Schotterparkplatz an der Straße Am Schaephuyser Steg Beute gemacht: Sie schlugen die Scheibe eines VW Passat ein und entwendeten eine Geldbörse, die im Ablagefach einer Tür lag. Danach flüchteten sie. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Zusammenhang gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

