Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wippingen - Zeugen nach Unfallflucht in der Kluser Straße gesucht

Wippingen (ots)

Heute gegen 17.00 Uhr kam es auf der Kluser Straße in Wippingen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die K113 aus Kluse kommend in Fahrtrichtung Neubörger, als er in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und hierbei diverse Verkehrszeichen beschädigte. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 200 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell