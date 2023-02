POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Aschendorf (ots) - Am Mittwoch kurz vor 12.00 Uhr kam es in Aschendorf in der Straße "In der Emsmarsch" auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Schuhgeschäftes zu einem Verkehrsunfall. Ein niederländischer PKW soll dort beim Ein-/Ausparken einen geparkten grauen VW Golf vorn rechts beschädigt haben. Der Schaden am Golf wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer ...

