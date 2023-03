Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wachtendonk (ots)

Am Freitag (03.03.2023) kam es gegen 15:00 Uhr in Wachtendonk zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Mann aus Nettetal befuhr mit seinem PKW Peugeot die Straße Schoulendyck aus Richtung Geldern kommend in Richtung Wachtendonk. Im Kreuzungsbereich Schoulendyck / Nieukerker Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW VW eines 52-jährigen Mannes aus Kerken, der die Nieukerker Straße aus Richtung Straelen kommend in Richtung Kerken befuhr. Beide Fahrzeugführer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreis Klever Polizei hinzugezogen, die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 17:00 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

