Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Zimmerbrand im Westender Weg - Rauchmelder, Anwohner und Feuerwehr verhindern Schadensausbreitung

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde am Donnerstagabend um21:18 Uhr zu einem Zimmerbrand in den Westender Weg alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus hatten mehrere Heimrauchmelder angeschlagen und auf das Schadensfeuer aufmerksam gemacht. Der Nutzungsberechtigte befand sich beim Brandausbruch in der Wohnung eines Nachbarn. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Objekt vorbildlich geräumt. Der Mieter wies die Feuerwehr ein.

Die Wohnung im Erdgeschoss war vollständig verraucht. Als erstes wurde ein mobiler Rauchverschluss gesetzt, um die Rauchausbreitung auf den Treppenraum zu verhindern, was auch weitgehend funktionierte. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen in die Brandwohnung zur Brandbekämpfung vor. Nach kurzer Zeit konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Im Badezimmer hatte ein Spiegelschrank gebrannt und dieser hatte sich auf weitere Gegenstände ausgebreitet. Der Brand wurde mit einem C-Rohr mit minimalem Wassereinsatz bekämpft.

Der Wohnungsinhaber wurde vorsorglich vom Notarzt gesichtet. Nachdem die Rauchmelder ausgelöst hatten, war er kurze Zeit zur näheren Erkundung in die Brandwohnung gegangen. Er blieb aber unverletzt.

Die Drehleiter ging präventiv vor dem Objekt in Bereitstellung. Mit einem Hochleistungslüfter wurden Wohnung und Teile des Treppenraumes entraucht. Die Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar.

Zwei Löschzüge der Feuerwehr waren 60 Minuten neben zwei Rettungswagen, einem Notarzt und der Polizei im Einsatz.

