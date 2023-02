Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Einsatzreicher Start zum Wochenende

Herdecke (ots)

Der Freitag startete mit medizinischen Notfällen, da sich zum Zeitpunkt der nachfolgenden Alarmierungen keine freien Rettungsmittel in der Nähe befanden.

Um 11:06 Uhr wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort TH0 First Responder zur "Zeppelinstraße" alarmiert. Nur kurze Zeit später, nämlich um 11:09 Uhr, wurde die Feuerwehr mit demselben Stichwort in den Ortsteil "Ahlenberg" alarmiert.

Bei diesen Einsätzen übernimmt die Feuerwehr mit medizinisch ausgebildetem Personal die Erstversorgung der Patienten, um schnellstmöglich Hilfe zu leisten.

Der nächste Einsatz an diesem Tag ging um 18:02 Uhr auf den digitalen Meldeempfängern der ehrenamtlichen Einsatzkräfte ein. Diesmal mit dem Stichwort TH0 Tragehilfe für den Rettungsdienst. In der "Zeppenlinstraße" musste ein Patient schonend aus dem Haus gebracht werden. Hierzu sollte die Drehleiter der Feuerwehr aufgestellt werden, was allerdings nicht möglich war. Somit wurde der Patient per Muskelkraft und Tragetuch schonend zum Rettungswagen getragen. Der Einsatz endete nach ca.45 Minuten.

Am Samstagmorgen waren die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wieder gefragt.

Um 10:25 Uhr wurde eine Ölspur in der Straße "Am Semberg" gemeldet. Vor Ort wurde ein ca. 2m² großer Ölfleck vorgefunden, welcher mittels Bindemittel abgestreut wurde.

Den letzten Einsatz am Samstag, meldete die Kreisleitstelle per digitalem Meldeempfänger gegen 13:09 Uhr mit dem Stichwort P-Aufzug. In der "Berliner Straße" befanden sich zum Zeitpunkt des Notrufeingangs 5 Personen im Aufzug. Da der Aufzug zwischenzeitig seinen Dienst wieder aufgenommen hatte und die Personen befreit waren, fand ein Rückalarm der Einsatzkräfte statt. Der Einsatz daraufhin abgebrochen.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell