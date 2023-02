Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Ein Einsatz am Sonntagmorgen - Ruhiges Wochenende für die Feuerwehr Herdecke

Bild-Infos

Download

Herdecke (ots)

Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Herdecke um 09:07 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Kalkheck alarmiert. Hier sollte sich ein Verkehrsunfall ohne Verletzte Personen ereignet haben. Bei Eintreffen des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs konnte der Einsatzleiter feststellen, das ein Audi Q3 vom Gelände der nahen Tankstelle bergab über die Straße und einen Parkplatz gerollt ist und letztendlich durch die Fassade eines Gebäudes gestoppt wurde. Die Einsatzkräfte sicherten den PKW gegen weiteres wegrollen. Da der Motor des PKW noch lief und die Türen verschlossen waren öffneten die Einsatzkräfte den Wagen über die manuelle Schließanlage der Fahrertür. Hierzu wurde unter anderem der Schlüssel der Eigentümerin genutzt.

Unfallursache und die Höhe des Sachschadens ermittelt die Polizei, die ebenfalls an der Einsatzstelle war.

Insgesamt waren sieben Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug ca. 45 Minuten im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell