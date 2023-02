Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Wetterstraße - Eine Person wurde verletzt

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke musste am Donnerstagabend in die Wetterstraße ausrücken. Dort hatte sich um 23:12 Uhr aus unbekannten Gründen ein Verkehrsunfall ereignet.

Ein Fahrzeug ist in Fahrtrichtung Wetter in parkende Fahrzeug gefahren. In einem der parkende Fahrzeuge befand sich wohl noch eine Person. Diese wurde dabei verletzt. Ein Fahrzeug wurde auf die gegenüberliegende Seite geschleudert und ist wiederum in ein parkendes Auto geschleudert. Somit mindestens vier teilweise stark beschädigte Fahrzeuge. Die Einsatzstelle war sehr unübersichtlich.

Vor Ort waren viele "Schaulustige" anwesend. Die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr abgesichert. Mehrere Personen wurden vor Ort behandelt. Eine Person wurde in ein Krankenhaus transportiert. Weitere Patienten verweigerten die Mitfahrt. Es liefen Betriebsmittel aus den Fahrzeugen aus. Diese wurden abgestreut.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren eine Stunde im Einsatz.

Die Feuerwehr Herdecke wurde am Freitagmorgen um 6:30 Uhr und 9:11 Uhr zu zwei First Responder Einsätze alarmiert.

