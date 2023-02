Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr rettet Eule aus Kamin

Herdecke (ots)

Eine Eule musste die Feuerwehr am Morgen aus einem Kamin in der Straße "Am Semberg" retten. Das Tier steckte im Kaminrohr und wurde über eine Revisionsöffnung behutsam aus dem Kaminzug gerettet. Das Tier wurde zur weiteren Begutachtung dem Tierheim zugeführt.

