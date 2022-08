Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogenversteck im Auto gefunden

Verbandsgemeinde Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vor gut einem Jahr hat ein 21-Jähriger aus der Verbandsgemeinde ein gebrauchtes Auto gekauft. Jetzt entdeckte er ein Drogenversteck und ein kleines "Päckchen" in seinem Wagen.

Am späten Mittwochabend war der Mann damit beschäftigt, sein Auto zu reparieren, als ihm dabei plötzlich etwas Verdächtiges entgegenfiel. Wenige Milligramm einer weißen Substanz waren in ein kleines Tütchen verpackt. Rauschgift? Der 21-Jährige informierte die Polizei und lag mit seiner Vermutung richtig: Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin und Opiate. Das Pulver wurde sichergestellt. Bei der Durchsuchung des Pkw konnten die Beamten keine weiteren illegalen Substanzen finden. Die Ermittlungen zum Drogenfund dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell