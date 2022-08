POL-PPWP: Betrunken und zu zweit auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Ein 33-jähriger Mann war am Donnerstagabend mit seinem 3-monatigem Säugling und seinem 9-jährigen Sohn in seinem Auto unterwegs. Die Polizei führte in der Barbarossastraße eine Fahrzeugkontrolle durch. Hierbei stellten die Beamten fest, dass weder der 9-Jährige Sohn, welcher auf der Rückbank saß, noch der Säugling, welcher sich auf dem Beifahrersitz in einer Babyschale befand, angeschnallt ...

