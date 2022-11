Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrug über WhatsApp, Unfall, Rettungsdienst angegangen, Rauschgift bei Fahrzeugkontrolle gefunden, Brand

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Vorrang missachtet

Ein verletzter Radfahrer und Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Stuttgarter Straße im Stadtteil Walddorf ereignet hat. Die 51-jährige Fahrerin eines VW Caddy war gegen 7.35 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Häslach unterwegs. Beim Linksabbiegen in ein Hofgrundstück übersah sie einen entgegenkommenden 46-jährigen Rennradfahrer. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, wich der Radfahrer auf den Gehweg aus, verlor die Kontrolle über sein Rad und kollidierte frontal mit einer Mauer. Dabei wurde der Radler so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Zu einer Kollision von Pkw und Fahrrad war es nicht gekommen. (md)

Ofterdingen (TÜ): Rettungsdienst angegangen

Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen ist die Polizei am Mittwochabend in die Straße Insel ausgerückt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine 15-Jährige dort gegen 20.30 Uhr einen Jugendlichen geschlagen haben. Dieser stieß die Jugendliche anschließend offenbar von sich, worauf die 15-Jährige zu Boden stürzte. Anwohner alarmierten den Rettungsdienst und kümmerten sich um die Verletzte. Diese versuchte noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte davonzurennen, stürzte dabei aber erneut zu Boden. Als der Rettungsdienst die augenscheinlich alkoholisierte 15-Jährige untersuchen wollte, trat diese einen der Sanitäter heftig und rannte davon. Noch im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung kehrte die renitente Jugendliche zurück. Nur mit polizeilicher Unterstützung konnte sie im Rettungswagen untersucht und ins Krankenhaus gebracht werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Über Messengerdienst betrogen

Kriminelle haben am Mittwoch eine Frau aus Rottenburg um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Die Seniorin erhielt am Abend eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als vermeintliche Tochter ausgab. Der Betrüger gaukelte ihr vor, dass sein Handy kaputtgegangen sei und er deswegen eine neue Rufnummer hätte. Zudem wäre sein Online-Konto vorübergehend gesperrt und eine ausstehende Rechnung zu bezahlen. Die Frau überwies daraufhin den geforderten Betrag. Als sie kurze Zeit später Kontakt mit ihrer richtigen Tochter aufnahm flog der Betrug auf. (rn)

Albstadt (ZAK): Müllsäcke in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Donnerstagvormittag Müllsäcke in der Sonnenstraße in Brand geraten. Eine Zeugin bemerkte gegen 9.40 Uhr das Feuer im Bereich der hinter dem Mehrfamilienhaus abgestellten Gelben Säcke und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch den Brand wurden auch eine Mauer sowie in der Nähe abgestellte Mülltonnen und ein Rollladen des angrenzenden Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Hechingen (ZAK): Größere Menge Rauschgift bei Fahrzeugkontrolle gefunden

Mehr als ein Kilogramm Marihuana hat die Polizei bei einer Fahrzeugkontrolle am Mittwochnachmittag in einem Pkw aufgefunden und beschlagnahmt. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Hechingen hielt gegen 16.45 Uhr einen VW Polo in der Schillerstraße an. Im Fußraum des Beifahrersitzes entdeckten die Beamten eine Papiertüte, in der sich über 1.100 Gramm Marihuana befanden. Daraufhin wurde der 18-jährige Beifahrer, der sich als Eigentümer der Drogen zu erkennen gab, vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Bis er sich gegebenenfalls gerichtlich verantworten muss, befindet er sich auf freiem Fuß. Die Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der Drogen, dauern an. (ms)

