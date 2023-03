Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Wohnhaus

Schmuck gestohlen

Geldern-Kapellen (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag (5. März 2023) zwischen 16:45 und 20:00 Uhr die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Waltersheide eingeschlagen, um sich Zutritt zu verschaffen. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen nach Beute und entwendeten Schmuck. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

