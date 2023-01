Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Mutmaßliche Fahrraddiebe geschnappt; Auto aufgebrochen; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

In Kindergarten eingebrochen

Ein Kindergarten im Berliner Ring in Orschel-Hagen ist am Wochenende von einem Einbrecher heimgesucht worden. Zwischen Freitag und Montag, sieben Uhr, gelangte der Unbekannte gewaltsam über eine Tür ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchte er Schränke und Schubladen und entwendete eine Kamera. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Mutmaßliche Fahrraddiebe geschnappt

Wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls ermittelt derzeit das Polizeirevier Esslingen gegen zwei 17 Jahre alte Jugendliche, die am Montagmorgen beim Bahnhof Oberesslingen in der Ulmer Straße offenbar ein Fahrrad entwenden wollten. Gegen 2.50 Uhr bemerkte ein Zeuge zwei junge Männer, die sich an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen machten und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten sie ohne Beute durch die Bahnhofsunterführung in Richtung Fritz-Müller-Straße. Dort konnten beide vorläufig festgenommen werden. Die 17-Jährigen wurden zum Polizeirevier gebracht, das sie nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnten. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

Denkendorf (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Zeppelinstraße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitagmittag, 13.45 Uhr, und Sonntagnachmittag, 17.10 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zum Haus, in dem er nachfolgend in allen Räumen die Schränke und Schubladen durchwühlte. Ersten Erkenntnissen nach fielen ihm dabei Schmuck und Uhren von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Owen (ES): Einbruch in Bäckerei (Zeugenaufruf)

Eine Bäckerei in der Kirchheimer Straße ist von Sonntag auf Montag zum Ziel eines Einbrechers geworden. Zwischen 19 Uhr und 4.30 Uhr beschädigte der Unbekannte eine Scheibe und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort stieß er auf einen Tresor, den er mitsamt dem darin enthaltenen Bargeld stahl. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (rn)

Kirchheim (ES): Auto aufgebrochen

An einem in der Uracher Straße in Ötlingen abgestellten Audi hat sich am Wochenende ein Krimineller zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10.15 Uhr, schlug der Täter auf dem Parkplatz beim Bahnhof eine Seitenscheibe des Wagens ein und durchsuchte das Fahrzeuginnere. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte unter anderem etwas Bargeld und einen Laptop. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Aichtal (ES): Einbrecher in Aich unterwegs

In ein Einfamilienhaus in der Haldenstraße ist am Sonntag eingebrochen worden. Der Unbekannte verschaffte sich im Zeitraum zwischen 16.45 Uhr und 18.50 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Dort suchte er nach Stehlenswertem und entkam mit Bargeld und Schmuck anschließend ungesehen. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (rn)

Balingen (ZAK): Gegen parkendes Fahrzeug gekracht

Weil sie von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, hat eine 42-Jährige am Sonntagnachmittag auf der Schramberger Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war gegen 16 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Schramberger Straße in Richtung Heimlichenwasen unterwegs. Von der Sonne geblendet, kam sie mit ihrem Wagen zu weit nach rechts und krachte gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten VW Multivan. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren beide Autos nach der Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 12.000 Euro geschätzt. (cw)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag an der Kreuzung Oberes Ried und Sonnenstraße ereignet hat. Ein 91-Jähriger war gegen 13.45 Uhr mit seinem VW Golf auf der Straße Oberes Ried unterwegs und wollte die Kreuzung zur Sonnenstraße geradeaus überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Golf. Dessen 54 Jahre alte Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitt die 54-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf jeweils 5.000 Euro geschätzt wird. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. (cw)

