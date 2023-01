Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle, Brände, Pkw-Lenker nachträglich verstorben, Polizeieinsatz nach Nachbarschaftsstreit, Trunkenheitsfahrt

Reutlingen (ots)

Riederich (RT): In Sakristei eingebrochen

Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen zu bislang unbekannter Täterschaft aufgenommen, die im Zeitraum zwischen vergangenen Mittwoch und Samstag in die Sankt-Johannes-Kirche eingebrochen ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Einbrecher über die geöffnete Kirche gewaltsam Zutritt in die Sakristei. Dort durchsuchte er Schubladen, wobei er offenbar an den Schlüssel zum Tresor gelangte. Hieraus entnahm er die Opferstockeinnahmen in niedriger dreistelliger Höhe, verschloss den Tresor wieder und flüchtete.

Hayingen (RT): Zwei Einbrüche zur Abendzeit

Zwei Wohnhäuser in Hayingen sind im Laufe des Freitagabends von Einbrechern heimgesucht worden.

Im Zeitraum zwischen 17.15 Uhr und 18 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter im Hitzenstaudenring ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und verschaffte sich so Zutritt. Der Unbekannte verließ dann ohne Beute wieder das Gebäude. Kurze Zeit später, im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr, schlug dann ein Einbrecher im Josef-Haible-Weg zu, indem er eine Terrassentüre aufhebelte und so in das Wohnhaus gelangte. Nachdem er die Wohn- und Schlafräume durchsucht hatte, verließ er mit wenigen hundert Euro Bargeld und zwei Uhren den zweiten Tatort.

Inwieweit die beiden Einbrüche in Verbindung zueinander stehen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. In beiden Fällen wurde die Spurensicherung durch Spezialisten der Kriminaltechnik übernommen.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Unfall nach gefährlichem Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter Telefon 0711/70913 dringend nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend zwischen Neuhausen und Nellingen ereignet hat. Gegen 18 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Opel Corsa vor einer 52-jährigen Smart-Fahrerin die Landesstraße 1202 in Fahrtrichtung Nellingen. Beide Fahrzeuge fuhren im Endbereich des zweispurigen Ausbaus bereits auf dem rechten der beiden Fahrstreifen, als ein bislang unbekannter Fahrer mit einem neueren Modell einer weißen Mercedes A-Klasse zum Überholen ansetzte. Der Mercedes überholte die beiden Pkw im weiteren Verlauf auch unter Nutzung der Sperrfläche bzw. über die durchgezogene Mittellinie hinweg und scherte knapp vor dem Opel-Fahrer wieder ein, welcher deshalb stark abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Die Smart-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Opel auf. Zeitgleich kam ein bislang ebenfalls unbekannter Fahrer auf der Strecke entgegen und musste wegen des Überholenden zur Seite ausweichen. Sowohl der Mercedes als auch das entgegenkommende Fahrzeug setzten ihre Fahrt nach dem Unfall, bei welchem der 23-jährige Opel-Fahrer leicht verletzt wurde, fort. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 2.500 Euro.

Ostfildern-Ruit (ES): Wohnungseinbruch

Von Freitag auf Samstag ist in ein Wohnhaus in der Forststraße eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen 17.30 Uhr und 01.30 Uhr über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume nach Stehlenswertem und konnten hierbei mehrere tausend Euro Bargeld und Münzen aus einem Tresor erbeuten. Das Polizeirevier Filderstadt hat in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Einbruch in Bäckerei

In eine Bäckerei in der Martinstraße ist in der Zeit zwischen Freitagabend, 19.40 Uhr und Samstagmorgen, 05.15 Uhr eingebrochen worden. Im Verkaufsraum öffnete der unbekannte Einbrecher gewaltsam insgesamt drei Kassenschubladen und entnahm das dort aufbewahrte Bargeld. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reichenbach an der Fils (ES): Fußgängerin angefahren

Auf dem Recyclinghof Reichenbach ist es am Samstagmorgen, gegen 11.30 Uhr, zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin gekommen. Der 26-jährige Lenker eines Toyota Corolla übersah beim rückwärtigen Rangiervorgang die hinter seinem Fahrzeug befindliche 76-jährige Fußgängerin, welche infolge des Aufpralls auf den Boden stürzte und hierbei schwere Verletzungen erlitt. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw des 26-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Esslingen (ES): Brennender Baum in Liebersbronn

Der Brand einer 25 Meter hohen Eiche hat am Samstagabend, gegen 18.50 Uhr, zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz im Bereich der Neuen Straße geführt. Da sich das Feuer innerhalb des hohlen Stammes auf eine Höhe von etwa 15 Meter ausgebreitet hatte, war während des dreistündigen Löscheinsatzes auch ein Baumkletterer vor Ort, um den Baumstamm für die Löschmaßnahmen öffnen zu können. Der Bereich um den bislang nicht gefällten Baum wurde weiträumig abgesperrt.

Lenningen (ES): Müllcontainer angezündet

Unbekannte haben am Samstagabend, gegen 22 Uhr, auf dem Gelände der Karl-Erhard-Scheufelen-Werkrealschule vier Müllcontainer in Brand gesetzt und dadurch zerstört. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die in der Nähe befindliche Umspannstation verhindern und die Brände rasch löschen. Sicherheitshalber eilte auch ein Mitarbeiter des Energieversorgers vor Ort, um den Innenbereich der Umspannstation zu überprüfen. Der Sachschaden an den Müllcontainern wird auf circa 3.500 Euro geschätzt, der durch die Hitze entstandene Schaden an der Betonwand der Umspannstation wird mit etwa 500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kusterdingen (TÜ): Verunglückter Pkw-Lenker verstorben - Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.01.2023 / 14.52 Uhr

Der 70-jährige Audi-Fahrer, welcher am 13.01.2023, gegen 7.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 6903 zwischen Kusterdingen und Kirchentellinsfurt schwer verletzt worden war, ist am Freitagnachmittag an den Folgen des Unfalls verstorben.

Tübingen (TÜ): Fußgängerin angefahren

Bei einem Verkehrsunfall in der Pfrondorfer Straße ist eine Fußgängerin am Samstagnachmittag leicht verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 18 Jahre alter Renault-Fahrer die Jürgensenstraße und bog aus seiner Sicht nach links in die Pfrondorfer Straße ab. Hierbei übersah er eine über die Straße gehende 23 Jahre alte Frau und erfasste diese mit der Fahrzeugfront, wodurch die Fußgängerin stürzte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zeigte die Ampel sowohl für den Pkw, als auch für die Fußgängerin grün, wobei die gelben Warnlichter der Fußgängerampel zur Warnung des Fahrzeugverkehrs ebenfalls in Betrieb waren. Die 23-Jährige wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gerbracht. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Tübingen (TÜ): Mann löst Polizeieinsatz aus

Streitigkeiten zwischen einem 61-Jährigen und seinen Nachbarn haben in der Nacht zu Sonntag in der Haußerstraße zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Gegen 23.45 Uhr teilten Bewohner des Mehrfamilienhauses über Notruf mit, dass es mit einem Nachbarn im Hausgang zu verbalem Streit gekommen sei. Hierbei soll der 61-Jährige eine Pistole in der Hand gehalten haben, wodurch sich die anderen Beteiligten bedroht gefühlt hätten. Ferner soll der Mann Zeugenaussagen zu Folge zwei Mal geschossen haben, als er sich in Richtung seiner Wohnung zurückzog. Verletzt wurde dabei niemand. Nachdem mehrere Streifen des zuständigen Polizeireviers Tübingen und eine Streife der Polizeihundeführerstaffel vor Ort eintrafen, konnte der 61-Jährige dazu bewegt werden, seine Wohnung zu verlassen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Im Zuge der Durchsuchung seiner Wohnung nach der beschriebenen Pistole konnten mehrere pyrotechnische Gegenstände, sowie mehrere Schreckschusspistolen beschlagnahmt werden. Die Untersuchung der aufgefundenen Asservate dauern noch an. Nach Beendigung der Maßnahmen durfte der Mann in seiner Wohnung verbleiben.

Tübingen (TÜ): In Wohnung eingebrochen

Am Samstagnachmittag ist in eine Wohnung in der Albrechtstraße eingebrochen worden. Zwischen 13 Uhr und 19 Uhr gelangte unbekannter Täter vermutlich über die Terrassentüre in die Wohnung, durchwühlte in der Folge Schränke und Schubladen und entkam mit Bargeld. Das Polizeirevier Tübingen und Experten der Spurensicherung haben die Ermittlungen aufgenommen.

Ofterdingen (TÜ): Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein BMW-Fahrer musste in der Nacht zum Sonntag seinen Führerschein abgeben, nachdem er alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat. Gegen 0.50 Uhr übersah der 35-Jährige auf der Kriegsstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Mokka und kollidierte mit diesem. Aufgrund des Aufpralls wurde der Opel Mokka um 90 Grad gedreht und in Folge auf einen ebenfalls geparkten Peugeot 206 und einen VW Golf aufgeschoben. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung beim 35-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von knapp drei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der BMW des Unfallverursachers sowie der Opel Mokka mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen beträgt insgesamt circa 30.000 Euro.

Balingen (ZAK): Betrunkene Autofahrerin

Einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ist es zu verdanken, dass eine erheblich betrunkene Pkw-Lenkerin am frühen Sonntagmorgen von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden konnte. Die 31-Jährige fuhr gegen 4 Uhr vor dem hinweisgebenden Zeugen in Schlangenlinien auf der Landesstraße 440 von Weilstetten in Richtung Tieringen, was diesen dazu veranlasste, die Polizei zu informieren. Im weiteren Verlauf kam die 31-Jährige mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und wollte im Anschluss trotz eines platten Vorderreifens die Fahrt fortsetzen. Dies konnte vom Hinweisgeber verhindert werden, welcher die Autofahrerin bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhielt. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen vorläufigen Wert von über 2 Promille. Neben einer Blutentnahme musste die 31-Jährige deshalb auch ihren Führerschien abgeben.

