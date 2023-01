Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Firma; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Einbruch in Glems

Eine Firma in der Straße Wasserwiesen in Glems ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 8.10 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangte der Täter in das Gebäude, in dem er auch verschlossene Bürotüren gewaltsam öffnete. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen stieß der Unbekannte auf etwas Bargeld, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (mr)

Winterlingen (ZAK): Unfall im Kreuzungsbereich

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Freitagvormittag in Winterlingen ereignet. Gegen 10.20 Uhr befuhr ein Mann im Alter von 62 Jahren mit seinem VW Sharan die Flandernstraße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit der Charlottenstraße mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW einer 81-Jährigen. Die Seniorin wurde hierbei verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der augenscheinlich unverletzt gebliebene 62-Jährige kam vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus. Die beiden total beschädigten Autos mussten von Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Insgesamt beträgt der Blechschaden etwa 30.000 Euro. (mr)

