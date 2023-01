Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Warnung vor Betrugsmasche per Messengerdienst; Verstoß gegen das Waffengesetz

Reutlingen (ots)

Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Blechschaden in Höhe von insgesamt circa 50.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B 28 entstanden. Gegen 19 Uhr befuhr eine 66 Jahre alte Frau mit einem Fiat die Bundesstraße in Richtung Tübingen. Im Bereich Stuttgarter Straße / In Laisen fuhr sie auf den verkehrsbedingt wartenden Renault einer 54-Jährigen auf. Infolge des Aufpralls schleuderte der Fiat nach rechts und drehte sich um die eigene Achse. Der Renault wurde seinerseits noch auf einen ebenfalls wartenden BMW geschoben. Der Fiat und der Renault mussten abgeschleppt werden. (mr)

Sonnenbühl (RT): Gefährlich überholt und verunglückt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L382 erlitten. Der junge Mann war mit seinem BMW kurz vor 18.30 Uhr auf der Landesstraße von Erpfingen kommend in Richtung Undingen unterwegs. Dabei soll er in einer langgezogenen Linkskurve einen vorausfahrenden Pkw überholt haben, sodass der 21-jährige Lenker eines entgegenkommenden Audi offenbar nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Anschließend verlor der BMW-Lenker die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Mit der Unterstützung eines Ersthelfers konnte sich der 19-Jährige aus dem Wrack befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein BMW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 21.500 Euro beziffert. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt, die gegen 20.40 Uhr geräumt werden konnte. (rn)

Dettingen/Erms (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Fitnessstudio in der Vogelsangstraße ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen 23 Uhr und 6.30 Uhr gelangte der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster ins Innere des Gebäudes. Dort brach er mehrere Türen auf und durchsuchte die Räume nach Stehlenswertem. Dabei stieß er auf eine Kasse, die er ausplünderte. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (rn)

Filderstadt / Leinfelden-Echterdingen / Haigerloch (ES / ZAK): Per Messengerdienst betrogen

"Mama / Papa, ich habe ein neues Handy, das ist meine neue Telefonnummer. Meldest Du dich bitte per Whatsapp bei mir?" Mit einer solchen SMS oder auch Whatsappnachricht, die von Kriminellen versandt wird beginnt eine Betrugsmasche, vor der die Polizei laufend warnt und der am Donnerstag eine Frau in Bernhausen und jeweils ein Mann in Echterdingen und Haigerloch zum Opfer gefallen sind. Insgesamt verloren die Geschädigten einen hohen, vierstelligen Geldbetrag.

Der Betrug läuft immer ähnlich ab:

Sind die Geschädigten erst mal in dem Glauben, tatsächlich mit Angehörigen zu kommunizieren, täuschen die Täter eine finanzielle Notlage oder ausstehende Rechnungen vor und bringen ihre Opfer dazu, teils hohe Geldbeträge an unbekannte Konten zu überweisen. Erst wenn die Betrogenen persönlich Kontakt mit ihren Kindern aufnehmen, fliegt der Schwindel auf. Meist bestehen die Täter auf eine sogenannte Echtzeitüberweisung, weshalb die überwiesenen Summen in der Regel unwiederbringlich verloren sind. Die Polizeireviere Filderstadt und Hechingen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät: Überweisen Sie nie Geld aufgrund so einer Nachricht. Nehmen Sie stattdessen immer unter den Ihnen bekannten Telefonnummern persönlich Kontakt mit ihren Angehörigen auf. So stellt sich ein möglicher Betrugsversuch schnell heraus. (cw)

Rottenburg (TÜ): Mit Schreckschusswaffe geschossen

Schüsse aus einer Schreckschusswaffe haben am Donnerstagabend, kurz vor 21 Uhr, am Neckarufer in der Bahnhofstraße zu einem Polizeieinsatz geführt. Die Beamten, die von einer Zeugin verständigt worden waren, trafen in der Folge auf eine zu einer Personengruppe gehörende 39-Jährige. Bei der Frau fanden die Einsatzkräfte zwei Schreckschusswaffen sowie dazugehörige Munition. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die 39-Jährige, die nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheins ist, sieht nun einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz entgegen. (mr)

Rangendingen (ZAK): Heftiger Auffahrunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am frühen Freitagmorgen auf der L 410 entstanden. Ein 63-Jähriger war gegen 5.40 Uhr mit einem Dacia Duster auf der Landstraße von Haigerloch herkommend in Richtung Rangendingen unterwegs. Zwischen Hart und Höfendorf musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, 59 Jahre alter Lenker eines Ford Tourneo erkannte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Hierbei wurden die beiden Pkw erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Grosselfingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise ohne größere Blessuren hat ein 21-Jähriger einen Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen auf der L391 überstanden. Der junge Mann befuhr gegen 3.10 Uhr mit seinem VW Golf die Landesstraße von Rangendingen kommend in Richtung Grosselfingen. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß mehrfach gegen die steile Böschung. Weil ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest einen vorläufigen Wert von rund zwei Promille ergab, musste der unverletzt gebliebene 21-Jährige eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Golf, an dem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rn)

