POL-PPRP: Einbruchsdiebstahl in Kleingartenanlage

Eine 44-jährige PKW-Fahrerin übersah heute (28.09.2022, 12:12 Uhr) beim Linksabbiegen in der Carl-Bosch-Straße eine Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Durch den Verkehrsunfall wurde die 44-Jährige leicht verletzt. Die Fahrgäste in der Straßenbahn wurden nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

