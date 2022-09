Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Explosion in Innenstadt - 3. Nachtragsmeldung

Speyer (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 25.08.2022: https://s.rlp.de/nn5gL, vom 26.08.2022: https://s.rlp.de/XN60X und https://s.rlp.de/17vJX.

Nach der Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Innenstadt wurde der Brandort am 27.09.2022 durch einen Sachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte die Ursache für die Explosion ein Einschnitt mit einem Winkelschleifer an der Gasleitung gewesen sein.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 500.000,- Euro.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell