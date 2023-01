POL-RT: Warnhinweis der Polizei zur sofortigen Verbreitung insbesondere über den Rundfunk.

Reutlingen (ots) - Brand in Schultoilette Rauch aus der Jungentoilette einer Schule in der Wittumstraße hat am Mittwochvormittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 11.10 Uhr war ein Brandalarm bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei eingegangen. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten anrückte, konnte zum Glück rasch Entwarnung geben. In einer der Kabinen war offensichtlich mutwillig Toilettenpapier in Brand gesetzt ...

