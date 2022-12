Coesfeld (ots) - Unbekannte haben zwei Stände auf dem Dülmener Weihnachtsmarkt beschädigt. In beiden Fällen liegt die Tatzeit zwischen 22 Uhr am Samstag (03.12.22) und 9.30 Uhr am Sonntag (04.12.22). An einem Crepes-Stand verursachten die Täter einen rund sechs Zentimeter langen Riss am Dach. Die Hütte steht im Übergang der Viktorstraße zum Markt. Eine kaputte ...

mehr