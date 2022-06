Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für das WE 17.-19.06.22

Neuwied (ots)

Verkehrskontrollen

Im Rahmen diverser Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Neuwied, stellten die Beamten der Polizeiinspektion Neuwied am Wochenende gleich in neun Fällen eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit bei Verkehrsteilnehmern fest. Hierbei wurden bei den jeweiligen Fahrzeugführern im Alter zwischen 19-47 Jahren teils betäubungsmittelbedingte als auch alkoholbedingte Beeinträchtigungen festgestellt. Bei einem 47jährigen Radfahrer erbrachte der Atemalkoholtest einen Wert von 2,16 Promille. Den Personen wurden Blutproben entnommen sowie Straf-/und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

In der Nacht vom 17.-18.06.22, gegen ca.01:50 Uhr kam es in Oberbieber, in der Märkerwaldstraße 31 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparktes Fahrzeug als auch eine Grundstücksumfriedung beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfall mit Schutzengel

Am 18.06.22, gegen 14:16 Uhr befuhr ein 32jähriger Fahrzeugführer die Bimsstraße und übersah dabei einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 16jährigen E-Scooter Fahrer. Der 16jährige wurde in der Folge vom PKW erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und vom Fahrzeug in Richtung Fahrbahn abgewiesen. Hierbei zog sich der E-Scooter Fahrer glücklicherweise nur leichte Verletzung zu. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Streitigkeiten

Am 19.06.22, gegen 04:20 Uhr wurde hiesiger Dienststelle eine Streitigkeit aus den Rheinanlagen in Irlich gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf eine 17jährige und ihren 22jährigen Begleiter, welcher unmittelbar auf die Beamten aggressiv reagierte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme und Absuche der Umgebung wurde eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden, welche dem 22jährigen zugeordnet werden konnte, so dass auch klar wurde warum der 22jährige mit dem Eintreffen der Polizei nicht ganz einverstanden war. Auch in diesem Fall wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

