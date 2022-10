Polizei Düren

POL-DN: Friedlicher Einsatzverlauf bei der Friedensdemo in Nörvenich

Nörvenich (ots)

Am Samstagmittag fand in Nörvenich eine Versammlung mit anschließendem Aufzug statt.

Unter dem Thema "Atomwaffen ächten - Atomkiegsmanöver absagen" versammelten sich am Samstagmittag, gegen 12:00 Uhr, etwa 125 Personen zu einer Versammlung am Nörvenicher Schlosspark. Nach einer etwa zweistündigen Auftaktveranstaltung mit Wort- und Musikbeiträgen setzte sich der Aufzug gegen 14:00 Uhr vom Schlosspark zu Fuß in Richtung Oswald-Boelcke-Kaserne in Bewegung. Um allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Versammlung eine Teilnahme an der Abschlusskundgebung auf dem Parkplatz vor der Kaserne des Fliegerhorsts zu ermöglichen, wurde durch den Veranstalter, die Friedensgruppe Düren, zusätzlich ein Bus eingesetzt. Der Aufzug, dessen Schluss der eingesetzte Bus bildete, bewegte sich über die Bahnhofstraße und die B477 zur Oswald-Boelcke-Allee und traf dort gegen 14:40 Uhr ein. Die Versammlung, die mit der dortigen Abschlusskundgebung um 15:05 Uhr endete, verlief friedlich.

Während der Auftaktkundgebung am Schlossplatz war, zur Verhinderung von Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs, eine vorübergehende Verkehrsreglung durch die eingesetzten Polizeikräfte notwendig. Außerdem kam es auf der B477 durch den Aufzug zu einem kurzzeitigen Rückstau.

