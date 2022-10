POL-DN: Erneut zwei Fahrzeuge im Kreis gestohlen - unter anderem mit auffälliger Werbeaufschrift

Titz (ots) - Bisher Unbekannte versuchten am späten Donnerstagabend (20.10.2022) in Titz einen Geldautomaten zu sprengen. Dieser Versuch misslang jedoch glücklicherweise. Eine Sicherheitsfirma meldete gegen 21:50 Uhr der Polizei Düren, dass augenscheinlich Täter versuchten an einem Geldautomaten in Titz zu manipulieren um Gas einzuleiten. Aufgrund dessen löste eine Sicherheitseinrichtung in dem Pavillon aus, was die ...

