Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsbehinderungen nach Unfall in Jülich

Jülich (ots)

In Jülich ist es am Donnerstag (20.10.2022) an der Kreuzung Römerstraße/Wiesenstraße gegen 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Kurz vor 06:00 Uhr befuhr ein 38-Jähriger aus Jülich die Brunnenstraße in Fahrtrichtung Römerstraße. Er beabsichtigte nach links abzubiegen. Dabei übersah er wegen eines Lkws eine entgegenkommende 58-Jährige aus Hückelhoven. Diese war auf der Wiesenstraße in Fahrtrichtung Brunnenstraße unterwegs. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Kreuzung Römerstraße/Wiesenstraße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell