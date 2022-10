POL-DN: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Niederzier (ots) - In der Straße "Zum Rosental" in Niederzier sind Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (19.10.2022) in eine umzäunte Baustelle eingedrungen. Sie brachen dort mehrere Baucontainer auf. Unter anderem wurden diverse Werkzeuge entwendet. Der oder die Täter haben sich im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr am Dienstag und 07:00 Uhr am Mittwoch Zutritt zu der Baustelle verschafft. In dieser Zeit brachen sie ...

