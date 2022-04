Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Einbruch in Fast-Food-Restaurant (11.04.2022)

Radolfzell (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 3 Uhr, in ein Fast-Food-Restaurant in der Robert-Gerwig-Straße eingebrochen. Die Unbekannten brachen eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. In den Innenräumen rissen die Täter die Kassen aus den Schubladen. Die Einbrecher flüchteten jedoch ohne Beute. Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Restaurants beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, in Verbindung zu setzen.

