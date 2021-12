Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Entwendetes Signalkabel führt zu Störung im Bahnverkehr - Bundespolizei sucht Zeugen

Plauen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum vergangenen Samstag an der Bahnstrecke Leipzig - Hof zwischen Plauen (Vogtl.) oberer Bahnhof und dem Haltepunkt Syrau über 100 m Signalkabel aus einem neben der Bahnstrecke verlaufenden Kabelkanal geschnitten und entwendet. Dadurch kam es über einen längeren Zeitraum zu Störungen im Bahnverkehr im betroffenen Abschnitt sowie zu Zugverspätungen.

Die Bundespolizei wurde am Samstagmorgen gegen 04:45 Uhr von der Deutschen Bahn AG über die Betriebsstörung informiert. Nach etwa drei Stunden entdeckte eine Streife dann die Ursache im Stadtwald am Essigsteig. An insgesamt vier Stellen war die Betonabdeckung des Kanals geöffnet und Kabel zerschnitten worden. Bei diesem handelt es sich um Glasfaserkabel ohne Schrottwert.

Zur Schadenhöhe liegen noch keine Angaben vor, die Instandsetzung dürfte jedoch erheblichen Aufwand verursachen, da die Kabel im Abschnitt zwischen Plauen und Mehltheuer komplett erneuert werden müssen.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet und sucht Zeugen, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können.

Hinweise bitte an die Bundespolizei Klingenthal, Tel. 037467/2810.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell