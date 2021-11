Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Sachbeschädigung in einem Zug der Vogtlandbahn - Bundespolizei sucht Zeugen

Am gestrigen Donnerstag beschädigten bislang Unbekannte Mobiliar in einem auf der Linie RB 2 verkehrenden Zug der Vogtlandbahn zwischen den Haltepunkten Lichtentanne und Zwickau Zentrum. An einem Klapptisch wurden vier Teile der Tischplatte, die mittels Scharnieren befestigt waren, abgerissen und gestohlen.

Der Tatverdacht richtet sich aufgrund von Beobachtungen des Zugpersonals gegen vier Jugendliche, die die Bahn zwischen Lichtentanne und Zwickau Zentrum nutzten. Es soll sich dabei um drei männliche und eine weibliche Person handeln. Nähere Beschreibungen zu den Tatverdächtigen liegen nicht vor.

Der Tatzeitraum liegt etwa zwischen 19:12 Uhr und 19:24 Uhr. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können. Hinweise bitte an die Bundespolizei Klingenthal, Tel. 037467/2810.

