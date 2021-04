Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Mittwochabend in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr wurde ein, in der Junglasstraße in Höhr-Grenzhausen geparkter Audi von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter Tel. 02624/94020 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell