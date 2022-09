POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Kinderbeuern (ots) - Tageswohnungseinbruch in Kinderbeuern Am Freitag, 16. September 2021, kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in Kinderbeuern. Möglicherweise könnte ein silberfarbener PKW der Marke Opel mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalinspektion Wittlich übernommen. Sollte es Zeugen geben, die im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden diese ...

mehr