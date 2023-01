Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Unfall B 10

Brand in Schultoilette

Rauch aus der Jungentoilette einer Schule in der Wittumstraße hat am Mittwochvormittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 11.10 Uhr war ein Brandalarm bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei eingegangen. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten anrückte, konnte zum Glück rasch Entwarnung geben. In einer der Kabinen war offensichtlich mutwillig Toilettenpapier in Brand gesetzt worden, wobei die Flammen auch auf Kunststoffteile übergegriffen hatten. Die rauchenden Plastikreste konnten schnell abgelöscht und das Gebäude anschließend belüftet werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Reichenbach/Fils (ES): Unfall auf der B10

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 34 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der B10 erlitten. Die Frau war kurz vor elf Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Im Kurvenbereich zwischen den Anschlussstellen Reichenbach und Ebersbach fuhr sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Ford auf den vorausfahrenden Lkw eines Gleichaltrigen auf. Beide Fahrzeuge kamen in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und streiften die dortigen Leitplanken. Die 34-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen bis etwa 12.50 Uhr gesperrt werden. (rn)

Hechingen (ZAK): Kaminbrand in einer Firma

Zu einem Kaminbrand in einer Firma in der Straße Lotzenäcker im Hechinger Stadtteil Stein sind am Mittwochnachmittag die Rettungskräfte ausgerückt. Gegen 14.50 Uhr ging bei der Feuerwehr die Mitteilung über den Brand in dem Kamin der Räucherkammer ein. Das Feuer konnte rasch gelöscht und im Anschluss der Kamin gekühlt werden. Über die Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug samt Drehleiterfahrzeug im Einsatz. Weiterhin wurde ein Schornsteinfeger an den Brandort hinzugezogen. (ms)

