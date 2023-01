Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeiter schwer verletzt; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Köngen (ES): Arbeiter schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist ein 40 Jahre alter Arbeiter am Montagabend in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ein Arbeitskollege hatte den Schwerverletzten gegen 20.30 Uhr in der Halle eines landwirtschaftlichen Hofs gefunden. Möglichweise war er von einem Stapel Kisten gestürzt. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Nehren (TÜ): Mehrere Auffahrunfälle auf Bundesstraße

Am Dienstagmorgen ist es auf der B 27 bei Nehren zu gleich drei Verkehrsunfällen mit einem Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 35.000 Euro gekommen. Zunächst fuhr gegen 7.15 Uhr in Richtung Tübingen ein 36-jähriger Lenker eines VW auf einen vorausfahrenden und verkehrsbedingt bremsenden Audi eines 63-Jährigen auf. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nur fünf Minuten später ereignete sich im Rückstau ein weiterer Unfall, bei dem eine 26-jährige Audi-Lenkerin auf den bremsenden Skoda eines 27 Jahre alten Fahrers auffuhr. Beide Pkw blieben fahrbereit. Nahezu zeitgleich verursachte eine 19-Jährige an selber Stelle im stockenden Verkehr einen dritten Auffahrunfall, indem sie mit ihrem Skoda auf den Jeep einer 36-Jährigen auffuhr, der daraufhin abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr einspurig an den Unfallstellen vorbeigeleitet, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. (ff)

Balingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen hat sich ein 25-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der L365 zugezogen. Er fuhr gegen 6.25 Uhr mit seinem VW auf der Landesstraße aus Richtung Ostdorf kommend in Fahrtrichtung B463. Den ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund Unachtsamkeit kam er dabei von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinab und kam dort zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sein VW, an dem Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. (sm)

