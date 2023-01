Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Erfolgreiche Vermisstensuche; Einbrüche; Raubdelikt; Nach Wohnungsbrand verstorben (Nachtrag)

Auffahrunfall

Zwei Autos mussten nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Lederstraße abgeschleppt werden. Kurz nach 14 Uhr fuhr eine 50-Jährige dort mit ihrem Fiat Punto und krachte ins Heck des Mercedes einer vorausfahrenden 30 Jahre alten Frau. Verletzt wurde niemand. An den nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. (sm)

Pfullingen (RT): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem noch unbekannten Fiatfahrer, der nach einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend in der Daimlerstraße geflüchtet ist, fahndet die Polizei. Gegen 18.20 Uhr fuhr der Mann mit seinem blauen Fiat, bei dem es sich um einen Punto gehandelt haben könnte, in der Daimlerstraße. Beim Linksabbiegen in die Marktstraße kollidierte er auf der zweispurigen Fahrbahn mit dem neben ihm fahrenden Audi eines 54 Jahre alten Mannes. Der Unbekannte hielt zwar an, stieg aus und sah sich den Unfallschaden an, stieg dann aber wieder in seinen Fiat und entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Audi wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen, geht ersten Zeugenhinweisen nach und bittet weitere Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 07121/99180 zu melden. (sm)

Gomadingen (RT): Erfolgreiche Vermisstenfahndung

Mehrere Einsatzkräfte, darunter auch ein Polizeihubschrauber, haben ab Montagnachmittag nach einer vermissten Person aus Gomadingen gesucht. Der gesundheitlich eingeschränkte Mann hatte seine Wohnanschrift gegen 16.50 Uhr verlassen, worauf die Polizei verständigt wurde. Nachdem die ersten Fahndungsmaßnahmen rund um Gomadingen zunächst erfolglos verlaufen waren, konnte eine Streifenwagenbesatzung den Vermissten gegen 1.40 Uhr am Bahnhof in Reutlingen wohlbehalten antreffen und an seine Wohnanschrift zurückbringen. (mr)

Münsingen (RT): Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus in der Eichbergstraße ist im Laufe des Montags von einem Einbrecher heimgesucht worden. Im Zeitraum zwischen 15.45 Uhr und 17.45 Uhr hebelte der Täter die Terrassentür auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte der Unbekannte dort etwas Bargeld entwendet haben. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Unfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Esslingen erlitten. Ein 53-Jähriger war gegen 15.40 Uhr mit einem Skoda auf der Augustinerstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Marktplatz betrat die 87 Jahre alte Fußgängerin unvermittelt die Fahrbahn und wurde vom vorderen, rechten Eck des Pkw erfasst. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde die Seniorin mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Während der Unfallaufnahme musste die Augustinerstraße zeitweise gesperrt werden. (ms)

Schlaitdorf (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Am Montag ist in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße eingebrochen worden. Der unbekannte Täter verschaffte sich durch Aufhebeln der Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen und durchsuchte sie. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuck und Münzen von noch unbekanntem Wert entwendet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (ff)

Wendlingen (ES): Handy geraubt (Zeugenaufruf)

Am Montagabend ist es in der Unterführung des Bahnhofs Wendlingen zum Raub eines Handys gekommen. Gegen 18 Uhr lief ein 29-Jähriger durch die Unterführung in Richtung Heinrich-Otto-Straße, als ihm ein entgegenkommender Unbekannter unvermittelt das in der Hand gehaltene Smartphone entriss und zu Fuß in Richtung Stadtmitte flüchtete. Vom männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: circa 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, braune Augen. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke, eine blaue Jeanshose und an zwei Fingern der linken Hand goldene Ringe, einer davon besetzt mit einem blauen Stein. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/9224-0 entgegen. (ff)

Köngen (ES): Nach Wohnungsbrand verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 09.01.2023 / 11.43 Uhr

Der 33 Jahre alte Mann, der bei einem Brand in seiner Wohnung am Sonntagabend lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Montag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet war es beim Befüllen eines Dekorationsofens mit Ethanol zum Brand in der Wohnung gekommen. (sm)

Tübingen (TÜ): Mehrere Verletzte bei Unfall auf B 27

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Montagnachmittag auf der B 27 ereignet. Kurz vor 18 Uhr bog eine 78 Jahre alte Frau mit einem BMW vom Bläsiberg herkommend nach links auf die Bundesstraße ein, worauf es zur Kollision mit dem aus dieser Richtung kommenden und vorfahrtsberechtigten Seat eines 25-Jährigen kam. Durch die Wucht des Aufpralls lösten an den Autos die Airbag-Systeme aus. Die Seniorin, der Seat-Lenker sowie dessen Beifahrerin im Alter von 46 Jahren wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf circa 32.000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 27 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort. (mr)

