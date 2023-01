Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand in Wohnung; Reiterin gestürzt; Betrügerische Kurznachricht

Reutlingen (ots)

Wernau (ES): Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstagnachmittag auf der B 313 einen Verkehrsunfall verursacht. Der 70-jährige Mercedes-Lenker war gegen 15.40 Uhr von Plochingen herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Auf Höhe eines Parkplatzes bei Wernau, auf dem eine zivile Streifenbesatzung der Polizei gerade eine Kontrolle durchführte, kam der Senior mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Leitplanken. Vor den Augen der Beamten, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren, setzte der Mann seine Fahrt fort. Er konnte in der Folge von den Einsatzkräften angehalten werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 70-Jährigen ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille. Er musste daher seinen Führerschein aushändigen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Insgesamt war Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4.000 Euro entstanden. (mr)

Wendlingen (ES): Reiterin von Pferd gestürzt

Mit schweren Verletzungen musste eine Frau nach einem Reitunfall am Dienstagvormittag in eine Klinik geflogen werden. Die 29-Jährige ritt mit einem Pferd gegen 9.30 Uhr in einer Reithalle in Bodelshofen, als sie aus noch ungeklärter Ursache von dem Tier stürzte. Hierbei zog sich die Reiterin schwere Verletzungen zu und musste nach medizinischer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand in Musberg

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, in die Wilhelm-Hachtel-Straße in Musberg ausgerückt. Ein Bewohner eines dortigen Mehrfamilienhauses hatte zuvor Rauch aus der Erdgeschosswohnung des Gebäudes dringen sehen und den Notruf gewählt. Nachdem die Wohnungstür durch die Feuerwehr geöffnet worden war, stellte sich heraus, dass in der Küche ein Brand ausgebrochen war und das Inventar sowie die Holzdecke zum Teil bereits in Flammen standen. Offenbar könnte der eingeschaltete Herd den Brand ausgelöst haben. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr dürfte in der bis auf weiteres nicht mehr nutzbaren Wohnung ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 30.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Mehrere Bewohner des Gebäudes waren von der Feuerwehr kurzzeitig evakuiert worden. (mr)

Kirchheim (ES): Warnung vor betrügerischen SMS

Eine Frau aus Kirchheim ist in den vergangenen Tagen durch eine betrügerische SMS um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht worden. Der vermeintlich von der Hausbank stammenden Nachricht war ein Link enthalten, der auf eine fingierte Internetseite weiterleitete. Im Glauben, sich auf der Internetseite der Bank zu befinden, folgte die Frau den Anweisungen und gab ihre Anmeldedaten sowie PIN und TAN ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand fertigten die Täter in der Folge digitale Bankkarten für das Konto an und tätigten damit diverse Einkäufe in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizei warnt daher:

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN oder sonstige Zugangsdaten preis.

- Ihre Bank wird sich nie bei Ihnen melden und bspw. nach einer TAN oder PIN fragen.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (mr)

Tübingen (TÜ): Bei Verkehrsunfall in Bühl verletzt

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagnachmittag in Bühl ereignet. Gegen 14.35 Uhr befuhr ein 60 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Sprinter die Sengentalstraße und kollidierte an der Kreuzung mit der Weilerburgstraße mit dem von rechts kommenden VW Golf einer 34-Jährigen. Die Frau verletzte sich dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf circa 8.000 Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagabend hat sich eine 48-jährige Fahrzeuglenkerin leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 19 Uhr befuhr sie mit ihrem Ford Focus die Abfahrt der Meßstetter Straße und hielt verkehrsbedingt an der Einmündung zur Straße Neuer Weg an. Die ihr nachfolgende 40 Jahre alte Fahrerin eines Ford Tourneo erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Mit leichten Verletzungen begab sich die 48-Jährige später selbst in ärztliche Behandlung. Der nicht mehr fahrbereite Ford Focus wurde abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 5.000 Euro. (ff)

