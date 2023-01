Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Gebäudebrand in Mittelstadt

Zu einem in Vollbrand geratenen Wohngebäude mit angebauter Scheune in der Riedericher Straße in Mittelstadt sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagvormittag, gegen 11.20 Uhr, ausgerückt. Zeugen hatten zuvor den Rauch und das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das ältere Bauernhaus bereits in Flammen. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Gebäude, das der Bewohner bereits selbstständig verlassen hatte, nahezu vollständig aus. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Rinder, die sich im Stall der Scheune befunden hatten, konnten augenscheinlich unversehrt ins Freie geleitet werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Im Zuge des Einsatzes musste die Ortsdurchfahrt von Mittelstadt (Neckartenzlinger Straße / Riedericher Straße) voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur derzeit noch unbekannten Brandursache dauern an. (mr)

Riederich (RT): Brand in Firma

Ein technischer Defekt dürfte nach ersten Erkenntnissen die Ursache für einen Brand gewesen sein, der am Donnerstagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz in einer Firma in der Industriestraße geführt hat. Gegen 11.15 Uhr teilte eine Mitarbeiterin über Notruf mit, dass es in einem Gebäudeteil, in welchem sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen aufhielten, zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Durch die rasch eintreffende Feuerwehr, die ebenso wie der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz war, konnte das an einer Maschine entstandene Feuer gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 150.000 Euro. (ff)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein medizinischer Grund dürfte den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagvormittag auf der Konrad-Adenauer-Straße ereignet hat. Ein 76-Jähriger war gegen 10.15 Uhr mit seinem Land Rover auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs, als er plötzlich einen Schwächeanfall erlitt und ohnmächtig wurde. In der Folge kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und nach etwa 20 Metern in der angrenzenden Böschung in Hanglage zum Stehen. Verkehrsteilnehmer leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Der Fahrer und seine 71 Jahre alte Beifahrerin, die leicht verletzt worden sein dürfte, wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Da die Gefahr des Auslaufens von Betriebsstoffen bestand, war vorsorglich auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Land Rover, an dem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell