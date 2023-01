POL-RT: Frontalzusammenstoß bei Kusterdingen, Unfall mit Bus und Pkw in Kirchheim

Polizeipräsidium Reutlingen

Kirchheim (ES): Pkw mit Bus zusammengestoßen

Ersten Erkenntnissen nach hat vermutlich eine medizinische Ursache zu einem heftigen Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Kirchheim geführt. Ein 59-Jähriger war gegen 9.10 Uhr mit einem Audi Q3 auf der Jahnstraße von der Henriettenstraße herkommend unterwegs. An der Einmündung mit der Siemensstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf den rechtsseitigen Gehweg. Dort überfuhr er ein Verkehrszeichen und streifte an einer Hecke entlang. Zudem musste ein 23 Jahre alter Fußgänger zur Seite springen, um nicht von dem SUV erfasst zu werden. Der Audi-Lenker fuhr anschließend auf die Fahrbahn zurück und kam nach etwa 170 Metern kurz vor der Einmündung in die Hahnweidstraße erneut von der Straße ab. Er überfuhr im Anschluss ein zweites Verkehrszeichen sowie einen Baum und prallte letztendlich gegen die rechte Seite eines Linienbusses, der von der Alleenstraße herkommend in Richtung Schöllkopfstraße unterwegs war. Während der 56 Jahre alte Busfahrer ersten Erkenntnissen nach unverletzt blieb, zogen sich drei Fahrgäste in seinem Fahrzeug, zwei 17-jährige, weibliche Jugendliche sowie ein 57 Jahre alter Mann, leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Versorgung der Businsassen war jedoch nicht nötig. Der Unfallverursacher zog sich augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Bus konnte zu seinem Depot zurückgefahren werden. Der Schaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Mitarbeiter der Stadt Kirchheim rückten zur Beseitigung der beschädigten Verkehrszeichen und des Baumes an die Unfallstelle aus. (ms)

Kusterdingen (TÜ): Zwei Pkw frontal zusammengestoßen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen auf der K 6903 ereignet. Nach ersten Ermittlungen der Tübinger Verkehrspolizei war ein 28-Jähriger kurz nach 7.30 Uhr mit einem Ford EcoSport auf der Kreisstraße von Kusterdingen herkommend bergabwärts in Richtung Kirchentellinsfurt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und prallte frontal mit dem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Audi A4 eines 70 Jahre alten Mannes zusammen. Die beiden Fahrer mussten im Anschluss von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurden sie mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken eingeliefert. Durch umherfliegende Teile wurde zudem noch ein hinter dem Audi fahrender Citroen eines 40-Jährigen leicht beschädigt. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf rund 40.000 Euro. In die Ermittlungen zur Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben einem Großaufgebot des Rettungsdienstes war die Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausgerückt. Zudem rückten zur Reinigung der Fahrspuren Mitarbeiter des Landratsamtes und der Straßenmeisterei an die Unfallstelle aus. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Schwerverletzten und der Straßenreinigung musste die Kreisstraße bis kurz nach 13 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. (ms)

