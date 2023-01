Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeibeamter verletzt, Unfälle, Auseinandersetzungen, Brand

Reutlingen (ots)

Engstingen: Polizeibeamter bei Gewahrsamsnahme verletzt

Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt derzeit gegen einen 29-Jährigen, nachdem dieser in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Vielzahl von Straftaten begangen hat. Der aggressive Mann sollte zunächst gegen 3.50 Uhr im Bereich einer Engstinger Diskothek in der Siemensstraße durch eine Krankenwagenbesatzung medizinisch behandelt werden, was dieser jedoch vehement ablehnte. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, griff sie der 29-Jährige direkt an. Hierbei verletzte er einen der Beamten durch einen Faustschlag, woraufhin er trotz erheblichen Widerstands in Gewahrsam genommen und im Rettungswagen fixiert wurde. Während des darauffolgenden Transports in eine nahegelegene Klinik beschädigte er im Rettungswagen eine Krankenliege. In der Klinik spuckte der Mann nach den eingesetzten Polizeibeamten und beleidigte sowohl diese als auch die Mitarbeiter des Rettungsdienstes durchgehend mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Aufgrund seines Zustands musste der 29-Jährige später in der Klinik verbleiben. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren aufgrund der durch ihn begangenen Straftaten. Der leicht verletzte Beamte konnte seinen Dienst weiter fortsetzen.

Engstingen (RT): Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Mehrere tausend Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen gegen 1.50 Uhr auf der B 313 ereignet hat. Wie später festgestellt wurde, befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Ford Kuga die B 313 von Trochtelfingen in Richtung Engstingen. Auf Höhe einer Rechtskurve kurz nach der Haid verlor der Fahrzeuglenker, vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Ungeachtet des entstandenen Schadens setzte der 40-Jährige seine Fahrt weiter fort. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der stark beschädigte Ford im Ursulabergtunnel festgestellt werden. Ein beim Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von beinahe zwei Promille. Der 40-Jährige musste sich daraufhin einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

Metzingen (RT): Verletzte Person bei körperlicher Auseinandersetzung

Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr kam es in einem Schnellrestaurant in der Schloßstraße in Metzingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen und einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher, in deren Verlauf ein Beteiligter aus der Jugendgruppe verletzt wurde. Die zwei männlichen Personen störten sich daran, dass diese fünfköpfige Gruppe Jugendlicher mit einer Gruppe Mädchen sprach. Nachdem die Jugendlichen das Schnellrestaurant verlassen hatten, schlug einer der männlichen Personen mit einem Gürtel und einem metallenen Gegenstand, eventuell einem Teleskopschlagstock, auf die Jugendgruppe ein. Hierdurch wurde ein 17-Jähriger am Hinterkopf verletzt. Von den beiden flüchtigen männlichen Personen ist nur bekannt, dass es sich um ausländisch sprechende Männer gehandelt haben soll.

Esslingen (ES): Bei Auseinandersetzung mit Faust und Flasche zugeschlagen

Ein zunächst verbaler Streit ist am frühen Samstagmorgen gegen 1.00 Uhr eskaliert. Zunächst kam es im Umfeld des Dick-Areals in der Weststadt zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. Nachdem sich eine Gruppierung Richtung Bahnhofsplatz entfernt hatte, folgte ihr kurze Zeit später die andere Gruppe. Im Bereich des Bahnhofplatzes wurde die erste Gruppe dann von ihren Verfolgern angegriffen. Ein männlicher Täter soll dabei eine Flasche am Boden zerschlagen und hiermit auch zugeschlagen haben. Zwei 19-Jährige wurden zudem durch Faustschläge im Gesicht verletzt. Beide mussten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den bislang unbekannten Angreifern verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden.

Denkendorf (ES): Eingeschlafen und von der Straße abgekommen

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich in der Furtstraße in Denkendorf ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 25-Jähriger Pkw-Lenker leicht verletzt wurde. Der 25-Jährige war gegen 2.30 Uhr mit seinem VW Golf von Deizisau in Richtung Denkendorf unterwegs. In der Ortsmitte von Denkendorf, im Bereich einer dort befindlichen Bäckerei, kam er in den sogenannten Sekundenschlaf, verlor die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Straße ab. Erst nach ca. 400 Metern kam der Pkw an einem Baumstumpf zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Er wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst erstversorgt und begab sich dann eigenständig in eine Klinik. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Owen (ES): Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Hoher Sachschaden und zwei verletzte Personen sind die Folge eines Auffahrunfalls am späten Freitagnachmittag auf der Kirchheimer Straße (B 465) in Owen. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem VW-Passat am Ortsausgang Owen in Richtung Dettingen/Teck vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Opel Corsa auf Der Opel wurde durch die Aufprallwucht auf einen vorausfahrenden Cupra Ateca geschoben. Hierdurch wurden die 63-jährige Opel-Fahrerin sowie die 60-jährige Cupra-Lenkerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 63-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der VW-Passat und der Opel Corsa waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von über 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Kirchheimer Straße nur einseitig befahrbar. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung in Diskothek

Leichte Verletzungen erlitt ein 25-Jähriger am Samstagmorgen gegen drei Uhr in einer Diskothek in der Schlachthausstraße. Der 25-Jährige verhielt sich aufdringlich gegenüber mehreren Gästen in der Diskothek. Hierbei drückte er einer 24-Jährigen sein Glas ins Gesicht, was vom Sicherheitsdienst beobachtet wurde. Der 25-Jährige sollte hierauf die Diskothek verlassen. Dagegen wehrte er sich mit einem Schlag gegen den Mitarbeiter. Im Vorraum der Diskothek kam es zu einem weiteren Gerangel zwischen dem 53-jährigen Mitarbeiter und dem 25-Jährigen. Hier soll der Störer einen Schlagstock gezogen haben. Der 25-Jährige wurde durch Schläge des 53-Jährigen leicht am Kopf verletzt. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der 25-Jährige später in ein Krankenhaus eingeliefert. Der von ihm genutzte Schlagstock konnte vor Ort nicht mehr aufgefunden werden. Der 53-Jährige und die 24-Jährige wurden nicht verletzt. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen zum Tathergang und den Beteiligten aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Nach tätlichem Angriff in Polizeigewahrsam

In der Arrestzelle des Polizeireviers Tübingen endete der Abend eines 35-Jährigen, nachdem dieser in der Nacht von Freitag auf Samstag in Lustnau in äußerst aggressiver Weise aufgefallen war. Gegen Mitternacht wurde die Polizei alarmiert, da eine zunächst unbekannte männliche Person in einem Linienbus randaliert und zwischenzeitlich auch den Busfahrer mit einem Messer bedroht habe. Der 35-Jährige konnte schließlich im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch eine Streifenbesatzung im Bereich der Kreuzstraße, in einer Garagenzufahrt, festgestellt werden. Als dieser in bedrohlicher Haltung auf die Polizeibeamten zulief, musste er zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Ein Messer konnte bei der Durchsuchung des Mannes nicht aufgefunden werden. Als er zum Streifenfahrzeug gebracht werden sollte, sperrte sich der 35-Jährige gegen die polizeilichen Maßnahmen. Zudem trat er mehrfach nach einem der eingesetzten Beamten, wobei sich einer der eingesetzten Polizeibeamten leicht verletzte. Im weiteren Verlauf wurde der Mann zum Polizeirevier Tübingen verbracht, wobei er fortwährend Beleidigungen von sich gab. Selbst auf der Dienststelle beruhigte er sich nicht und versuchte stattdessen erneut, einen Polizeibeamten durch einen Kopfstoß zu verletzen, was ihm jedoch nicht gelang. Auf richterliche Anordnung hin musste der Mann bis Samstagvormittag in der Arrestzelle des Polizeireviers Tübingen verbleiben. Zusätzlich wird er sich für die von ihm begangenen Straftaten im Nachgang verantworten müssen.

Balingen (ZAK): Fettbrand in der Küche einer Wohnung

Am Freitagnachmittag ist es gegen 15.45 Uhr zu einem Fettbrand in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heinzlenstraße in Balingen gekommen. Als die verständigten Rettungskräfte vor Ort eintrafen, war der Brand bereits durch die Bewohner mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht worden. Der Rettungsdienst untersuchte die Bewohner des Hauses, Verletzungen wurden jedoch nicht bekannt. Durch den Fettbrand an sich entstand kein Sachschaden, die Wohnung wurde jedoch durch den Einsatz des Feuerlöschers in einem solchen Maße verunreinigt, sodass sie vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Die 33-jährige Bewohnerin kam mit ihren drei Kindern bei Bekannten unter. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort. Zusätzlich waren ein Rettungswagen und ein Fahrzeug der Schnelleinsatzgruppe mit jeweils drei Einsatzkräften im Einsatz.

Balingen (ZAK): 19-Jähriger mehrfach gegen den Kopf geschlagen

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es gegen 00:50 Uhr in einer Diskothek in der Straße `Auf Bollen´ in Balingen zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen, wobei ein 19-Jähriger durch einen 17-Jährigen am Kopf verletzt worden ist. Zunächst schlug der Jüngere den Älteren mit der Faust gegen den Hinterkopf. Als dieser ihn daraufhin zur Rede gestellt und sich anschließend wieder weggedreht hatte, schlug der 17-jährige Jugendliche erneut mehrfach gegen den Kopf des Verletzten. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. Der 17-Jährige sieht nun einer entsprechenden Anzeige entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell