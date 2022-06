Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trickbetrug mit vermutlich hohem Schaden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 08.06.2022, kam es in Neustadt zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 89-jährigen Neustadterin. Die Täter kontaktierten die Seniorin mit der mittlerweile üblichen Masche, dass eine nahe Angehörige angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sich nun in Haft befinden würde. Diese könne nur durch die Zahlung einer hohen Kaution aus der Haft entlassen werden. Die Seniorin ging auf die Forderung ein und übergab auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Martin-Luther-Straße Gold mit einem bis dato noch unbekannten Wert an die Täter. Die genaue Schadenshöhe kann zur Zeit noch nicht beziffert werden. Die Übergabe fand um ca. 16:45 Uhr statt. Zeugen, welche ggf. Hinweise zu der Geldübergabe geben können oder sonstige verdächtige Personen wahrgenommen haben, mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei Neustadt unter der 06321 8540 oder kineustadt@polizei.rlp.de melden. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Neustadt nochmals eindringlich warnen, dass die Polizei keine Wertgegenstände von Personen einfordert oder verlangt.

