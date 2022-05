Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bierflasche ins Gesicht geschlagen

Rostock (ots)

Nachdem es am vergangenen Himmelfahrtstag gegen 23:00 Uhr am Hauptbahnhof Rostock zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen war, sucht die Bundespolizei nunmehr nach Zeugen. Am besagten Tag befand sich eine Gruppe von vier Personen auf der Nordseite des Hauptbahnhofes. Gegenüber den eingesetzten Beamten der Bundespolizei gab ein Zeuge an, dass ein unbekannter Täter den Geschädigten mit einer Bierflasche ins Gesicht schlug und sich anschließend Richtung Südstadt Ausgang entfernte. Während sich ein Zeuge um den verletzten Geschädigten kümmerte, verfolgten zwei weitere den mutmaßlichen Täter, konnten diesen auch stellen und kurzfristig festhalten. Dieser entriss sich den Griffen und drohte den Zeugen das gleiche anzutun. Der Geschädigte erlitt durch den Schlag Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

- 1,80 m groß - Glatze - Tunnelohrringe in beiden Ohren - grauer Kapuzenpullover.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem unbekannten Täter verlief negativ. Die Bundespolizeiinspektion Rostock bittet daher um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat diesen Vorfall beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zum Täter geben? Hinweise zur Tat und dem Täter nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden. Die Bundespolizeiinspektion Rostock hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

