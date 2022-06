Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer II

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 08.06.2022 gegen 04:00 Uhr wurde ein 33-Jähriger bei einem Verkehrsunfall im Triftweg in Bad Dürkheim verletzt. Ein 77-Jähriger befuhr mit seinem Ford CMAX den Triftweg aus Fahrtrichtung Kanalstraße kommend in Fahrtrichtung Gutleutstraße und wollte an der Einmündung der Dresdener Straße in den Triftweg nach rechts in die Dresdener Straße abbiegen. Ein 33-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den neben dem Triftweg befindlichen Fahrradweg erlaubt in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegevorgang übersah der 77-Jährige den Fahrradfahrer, obwohl dieser sein Licht eingeschaltet hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 33-Jährige wurde schwer an seiner Schulter verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrradfahrer trug keinen Schutzhelm. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 100 Euro.

