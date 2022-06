Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer I

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 07.06.2022 gegen 16:00 Uhr wurde ein 20-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Bruchstraße in Bad Dürkheim verletzt. Eine 37-Jährige befuhr mit ihrem Hyundai die Bruchstraße von der B271 kommend in Fahrtrichtung A650. Der Fahrradfahrer befuhr den Radweg parallel zum Seegraben im Bruch aus Richtung Birkenheide kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. An dem Überweg (mit Fußgängerfurt) der Bruchstraße überquerte der Fahrradfahrer die Straße ohne die vorfahrtsberechtigten Fahrzeuge passieren zu lassen. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Hyundai. Der 20-Jährige verletzte sich leicht an dem rechten Unterarm und dem rechten Knie. Er wurde vor Ort durch das DRK versorgt. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

