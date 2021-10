Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Geparkter Audi auf Gaststättenparkplatz beschädigt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Ein geparkter Audi A5 ist am Montagmorgen, 25.10.2021, auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Hohlgasse in Birkendorf beschädigt worden. Zwischen 08:00 Uhr und 11:10 Uhr dürfte womöglich ein weißes Fahrzeug gegen den Audi gestoßen sein. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Am Audi wurde ein Schaden am Heck in Höhe von ca. 1500 Euro verursacht. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet um Zeugenhinweise!

