Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mann raucht Joint und wird beleidigend - weiteres Rauschgift gefunden

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.10.2021, gegen 16:45 Uhr, ist ein Mann in WT-Waldshut auf dem Viehmarktplatz bei einer Kontrolle ausfällig geworden. Der 45-jährige war vom Kommunalen Ordnungsdienst dabei ertappt worden, wie er gerade einen Joint in der Öffentlichkeit rauchte. Als er hieraufhin kontrolliert wurde, zeigte sich der Mann provokant und beleidigte die Einsatzkräfte. Bei der Durchsuchung des Mannes zusammen mit der in der Zwischenzeit verständigten Polizei wurde weiteres Rauschgift gefunden. Hierbei handelte es sich um verkaufsfertig verpacktes mutmaßliches Haschisch. Auf richterliche Anordnung wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei wurden weitere Beweismittel beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell