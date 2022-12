Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Rund 10.000 Euro Schaden bei Unfall auf der B27

Bad Dürrheim, B27 (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 27 zwischen Bad Dürrheim und Donaueschingen passiert ist. Eine 53-jährige Frau fuhr mit einem Skoda Fabia auf der B27 von Bad Dürrheim in Richtung Donaueschingen. Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen kollidierte der Fabia mit einem bereits auf der linken Spur fahrenden Mercedes eines 71-Jährigen. In der Folge geriet der Skoda ins Schleudern und prallte frontal in die Mittelleitplanke. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro, den Schaden am Skoda, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro. Der Instandsetzung der Schutzplanke dürfte ebenfalls im Bereich mehrerer hundert Euro liegen.

