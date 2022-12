Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mädchen bei Unfall auf der Allmannsdorfer Straße leicht verletzt

Konstanz (ots)

Ein Mädchen hat bei einem Unfall auf der Allmannsdorfer Straße am Montagabend leichte Verletzungen erlitten. Ein 58-jähriger Mann fuhr mit einem Liegedreirad auf dem Radweg in Richtung Zähringerplatz. Da auf Höhe der Hausnummer 69 ein Auto auf dem Radweg parkte, wich der Liegeradfahrer nach rechts auf den neben dem Radweg verlaufenden Gehweg aus und stieß dabei mit einem 7-jährigen Mädchen zusammen, dass im gleichen Moment unvermittelt vom Grundstück auf das wartende Auto zu rannte. Die 7-Jährige stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 58-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell