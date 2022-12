Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer kollidiert mit Auto

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Gartenstraße und Schottenstraße am Montagnachmittag mit einem Auto kollidiert. Ein 16-jähriger Radler fuhr auf der Schottenstraße in Richtung Seerhein. Auf der Kreuzung zur Gartenstraße stieß der Radfahrer mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Honda eines 63-Jährigen zusammen. In der Folge stürzte der 16-Jährige über die Motorhaube des Autos auf die Fahrbahn. Er verletzte sich leicht und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. An dem Honda entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Durch den Aufprall zersprang zudem die Windschutzscheibe des Autos, so dass es abgeschleppt werden musste. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell