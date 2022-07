POL-HA: Diverse Werkzeuge aus Garage entwendet

Hagen-Haspe (ots) - Bislang unbekannte Täter setzen am Mittwochabend (13.07.2022) in Haspe eine Parkbank in Brand. Gegen 22.20 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei eine starke Rauchentwicklung am Kriegerdenkmal in der Straße Büddinghardt. Als die Beamten dort eintrafen, erkannten sie, dass eine Parkbank aus Kunststoff in voller Ausdehnung brannte. Sie löschten das ...

mehr